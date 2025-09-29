Yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, spiral makinesi ile hurda araçta kesim çalışması yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımların aracın koltuğunu tutuşturması, çakmak ile oynayan çocuğun ahşap masa üzerindeki kağıtları tutuşturması ve kişi veya kişileri tarafından yakılan ateşin kontrol dışına çıkması olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahsın, evin balkonunda kilitli kalan şahsın ve kayalıklar üzerinde düşüp yaralanıp mahsur kalan şahsın kurtarılması, ağaçlarda, araçların motor bölümlerinde, su boruları içerisinde, bahçe içerisindeki su depolarının arasında, elektrik direğinde ve yüksek ağaçlar üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimleri verilmesi, milli eğitim bakanlığına bağlı okulların İtfaiye şubelerini ziyaret etmeleri ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak ifade edildi.