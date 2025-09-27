Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bugün yapacağı üçlü görüşmede, geçtiğimiz ekim ayında başlatılan ve "Siyasi açıdan düşük öneme sahip konulara odaklanan gayri resmi görüşmeler" sürecinin muhafaza edilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, “Görüşme Başka Yerde, Gözler Başka Yerde” başlığıyla aktardığı haberinde, Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların dikkatinin New York ve üçlü görüşmede değil, Türkiye ile KKTC’de olduğunu ve 19 Ekim’de KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs sorununda gösterilen çabayla ilgili belirleyici olacağını yazdı.

Gazete, yaşanacak gelişmelerin, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hangi eksende hareket edeceğine ve Kıbrıslı Türklerin yeni liderinin kim olacağına müdahale edip etmeyeceğine bağlı olduğunu kaydederken, Türkiye’nin bu yıl, geçmiş yılların aksine, Tatar’ı New York’ta belli bir mesafede tuttuğunu ve Tatar’ın, seçim öncesi çalışmaları bahane ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya döndükten sonra New York’a gittiğini ileri sürdü.

Haberde, bugünkü üçlü görüşmenin ardından garantör ülkelerin de katılımıyla gayrı resmi çok taraflı toplantı yapılacağı ve bu toplantının kasım ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Alithia gazetesi, “New York’tan Beklentiler Düşük” başlığıyla aktardığı haberinde, bugünkü görüşmenin “tam bir çelişki ortamında” gerçekleşeceğine işaret ederek, bir yandan iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümüne bağlılık dillendirilirken, diğer yandan iki devletli çözüme bağlılık belirtildiğini; bunun da özlü olmayan prosedürel bir toplantı olduğu anlamına geldiğini yazdı.

Gazete, bugünkü görüşmenin içerikten çok görüntü için yapılacağını ve esas sınavın, KKTC’deki seçim sandıklarında yapılacağını kaydetti.

-Hristodulidis BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesiyle görüştü

Gazete devamla, Hristodulidis’in New York’ta BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesiyle çalışma yemeğinde bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaparak, Hristodulidis’in 5 daimi üyeyi Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirdiğini ve üçlü görüşmenin önemli bir inisiyatif olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Letimbiotis, 5 daimi üyenin Kıbrıs sorununda uzlaşılmış çerçeveyi desteklediğini teyit ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik “Amalthia” planı gibi bölgesel inisiyatiflerdeki rolünü övdüğünü belirtti.

Haber, Haravgi gazetesinde “BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden Uzlaşılmış Çerçeveye Destek”, Politis gazetesinde de “Momentumun Korunması Hedefiyle Üçlü Görüşme” başlıklarıyla yansıtıldı.