Endonezya’nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda, Batik Air’e ait bir uçakta yaşlı bir kadın yolcunun yaptığı “bomba şakası” üzerine kabin ekibi derhal harekete geçti. Kadın, güvenlik görevlilerinin eşliğinde, eşyalarını toplayarak uçağı terk etti.

Olayın ardından kadının üzerinde ya da eşyalarında herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Ancak yolcu, tehdide neden olan açıklamaları nedeniyle uçuştan men edildi. Batik Air Sözcüsü, kadının “tehdit unsuru içeren şaka” yaptığı gerekçesiyle havayolu şirketinin kara listesine alındığını doğruladı.