ABD'de yaşayan 18 yaşındaki girişimci Zach Yadegari, geliştirdiği uygulamayla milyonlarca dolar kazanıyor. Ancak bu büyük başarı, ABD'nin en prestijli üniversitelerinin dikkatini çekmeye yetmedi. Aralarında Harvard, Columbia ve Princeton gibi Ivy League okullarının da bulunduğu 15 üniversite, Yadegari'yi kabul etmedi.

Yadegari'nin kurucusu olduğu Cal AI adlı uygulama, kullanıcıların tabaklarındaki yemeği fotoğraflayıp kalori ve makro besin değerlerini analiz ediyor. Mayıs ayında piyasaya sürülen uygulama kısa sürede 5 milyondan fazla indirildi ve aylık 2 milyon doları aşan gelir elde etti.

Ancak tüm bu başarılarına rağmen, 4.0 not ortalaması ve 36 üzerinden 34 ACT puanına sahip olan Yadegari, başvurduğu 18 üniversitenin yalnızca üçünün (Georgia Tech, Teksas Üniversitesi ve Miami Üniversitesi) kabulunü alabildi.

BU YÜZDEN OKULA ALMIYOR OLABİLİRLER

Yadegari, üniversite başvurularında kişisel hikayesine de yer verdiği bir denemeyle dikkat çekmeye çalıştı. Kod yazmaya 7 yaşında başladığını, Cal AI'yi nasıl geliştirdiğini ve ilk çalışanını nasıl işe aldığını anlattığı yazısında üniversiteye gitmeyi başlangıçta gereksiz bulduğunu ancak zamanla bu fikrinin değiştiğini belirtti:

"Üniversitenin bir geçiş ritüelinden fazlası olduğunu fark ettim. Bu, yaptığım işi bir üst seviyeye taşımanın yolu."

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu açıklamanın ters teptiği görüşünde. Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, "Kişisel beyan, seni bırakma ihtimali yüksek biri gibi gösteriyor ve Okullar da bu yüzden yerini, gerçekten mezun olmak isteyen birine vermiş" yorumunu yaptı. Bu yorum 20 binden fazla beğeni aldı.

OKULA GİTMEYİ BİR SEBEPTEN İSTİYORMUŞ

Öte yandan başarısına rağmen neden üniversiteye gitmek istediği sorulduğunda Yadegari'nin yanıtı da dikkat çekiciydi: "Sosyal bir hayat için üniversiteye gitmek istiyorum. En büyük motivasyonum bu."

Yadegari, neden bu kadar okuldan red aldığını hala anlayamadığını söylüyor: "Sonuçta neden reddedildiğimi tam olarak asla bilemeyeceğim."