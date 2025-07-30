Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığıyla Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olan Kamuran Avkan, Fadıl Korkmaz ve Ali Yılmaz, kök hücre bağışında bulunarak üç hayata umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, doku uyumu bulunan hastalar için kök hücre bağışında bulunan donörler, bağış sürecinin sanıldığı kadar zorlayıcı olmadığını ve kimseyi korkutmaması gerektiğini belirtti.

Uygun kriterleri taşıyan herkesi kök hücre donörü olmak için kayıt yaptırmaya davet eden vakıf, bugüne kadar 104 Kıbrıslı Türk donörün tamamen gönüllü olarak bağış yaptığı ve bu sayede birçok hastaya ikinci bir yaşam şansı verdiğini kaydetti.

Vakfın Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel donör olmanın önemini vurgulayarak, “2000 yılından bu yana Karaiskakio Vakfı iş birliğiyle 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı sahibi ve daha önce örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örnekleri alarak Dünya İlik Bankası’na donör kaydı yapıyoruz. Kaçımız hayattayken bir insana yeniden hayata başlama şansı verebiliyoruz. Bu eşsiz fırsatı değerlendirerek koşulsuz bağışta bulunan tüm gönüllülere minnettarız.” ifadelerini kullandı.