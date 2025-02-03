Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı.

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oldu.

Ekonomistler, ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyordu.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin 2024 yıl enflasyonu yüzde 44,38 olmuştu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gelmişti.