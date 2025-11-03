Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamada, “TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.” denildi.

TÜİK, eylül ayında enflasyonu yüzde 3,23; yıllık enflasyonu ise yüzde 33,29 olarak açıklamıştı.

AA’nın Ekim ayı enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahminde bulundu. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ise ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyordu.