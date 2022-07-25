Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındayken çekilen bir fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekerken, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk milletini kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken ve araştırmacı yazar Oktan Keleş'in konuk olduğu 'Kayıt Dışı' programında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali paylaşıldı.Gizemli soruların yanıt bulduğu programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serilmiş oldu. Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf oldukça dikkat çekti.Bir diğer yandan fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, "Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası, Kemal ismini veren. Mustafa Sabri efendi hocası ve Rumi ve miladı takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek 1 sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.Sosyal medyada fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, herkes tek bir noktaya odaklandı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekerken, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu.