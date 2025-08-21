Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi mektubunda özetle; söz konusu mutabakatın uluslararası hukukla ve özellikle de anlaşmaların akdedilmesiyle ilgili kurallara ve BM Deniz Hukuk Sözleşmesinde ortaya konulan deniz hukukuna uygun olmadığını iddia etti.

Rum Yönetimi tarafından, 20 Ocak, 24 Nisan ve 20 Temmuz 2020 tarihlerinde BM’ye gönderilen eski mektuplara da atıfta bulunulan mektupta; “Söz konusu memorandumun üçüncü taraflar için herhangi bir yasal sonuç doğurmadığı gibi uluslararası hukuk temelindeki egemenlik hakları dahil olmak üzere üçüncü devletlerin deniz alanlarındaki haklarını etkilemediğine de” işaret edildi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi söz konusu mektupta Libya’nın bu memorandumla birlikte “Karşılıklı veya yakın kıyılara sahip olmayan iki devlet arasında deniz alanlarının sözde belirlenmesine atıfta bulunduğunu ve bu şekilde aralarında var olmayan bir deniz sınırı meydana getirdiğini, öte yandan Girit ve On İki Adalar gibi Yunan adaları dahil olmak üzere bölgedeki kıyı devletlerinin varlığını ve denizdeki haklarını kasıtlı olarak görmezden geldiği” iddiasında da bulundu.