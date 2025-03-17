Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, TÜRKSOY, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Final Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi de destek sağlıyor.

Etkinliğe TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, TBMM -KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Grup Üyeleri Milletvekili Ahmet Erbaş ve Milletvekili Hüseyin Yaman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar’ın da katılacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve Dostluk Gurubu üyesi Musa Guliyev’in de özel davetli olarak etkinlikte yer alacağı kaydedildi.

- Devlet sanatçıları konser verecek

Türk Dünyası Nevruz Festivali’ne Azerbaycan Devlet Sanatçıları Elnara Abdullayeva, Nahçıvan Devlet Flarmonisi Solistleri Zulfugar Mahmudov ve Efsana Babayeva, Azerbaycan Resit Behbudov Devlet Mahnı Tiyatrosu Solisti Fahri Nicat Kazım’ın yanı sıra TÜRKSOY sanatçılarından Özbekistan’ı temsilen Artur Utegenov, Kazakistan'ı temsilen Malika Aldamzharova ve Kırgizistan’ı temsilen ise Gulira Kasyımkulova katılacak.

- Festival

Festivalin resmi açılış konseri, 20 Mart’ta saat 20.00’de R. Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. 21 Mart’ta saat 15.00’te Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde devam edecek olan festivalin kapanış gala konseri ise 22 Mart’ta saat 20.00’de Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nde (Lapta) yapılacak.