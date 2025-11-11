Millî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmekte olan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı.



Bakanlık açıklamasında:



> “Azerbaycan’dan Türkiye’ye intikal etmekte olan C-130 uçağımız, Gürcistan’da kaza kırıma uğramıştır. Olay bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.”

denildi.



Uçağın hangi bölgeye düştüğü ve uçakta kaç personelin bulunduğu henüz resmî olarak açıklanmadı.

Gürcistan ve Azerbaycan makamlarıyla ortak arama-kurtarma çalışmaları yürütülüyor.



Bölge Hakkında Bilinenler



Düşüşün Gürcistan–Azerbaycan sınır hattına yakın dağlık bir bölgede gerçekleştiği değerlendiriliyor.



Hava şartlarının kazada etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Personel durumu hakkında resmi bilgi yok.



Gelişmeler Neden Önemli?



C-130 tipi uçaklar:



Askeri nakliye



Personel ve lojistik transfer



Tıbbi tahliye operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.



Bu nedenle personel durumu ve teknik inceleme sonucu askeri açıdan kritik olacak.