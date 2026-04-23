Başbakan Ünal Üstel Türkiye ile ilişkiler konusunu da değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin en üst düzeyde devam ettiğine vurgu yapan Üstel, Türkiye’deki teknik ekipler ile yapılan planlamalar neticesinde talep edilen tüm projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Üstel, “Ülkede bir siyasi istikrar var ve bu siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği anlaşmasına da değinen Üstel, anlaşmanın önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirileceğini belirtti.

Orta Doğu’da yaşanan savaştan dolayı ekonomide bir daralma yaşandığı ve akaryakıtta yaşanan fiyat artışının her alanı etkilediğine işaret eden Başbakan Üstel, imzalanan bu protokoller ile tüm sektörlerde destek verileceğini kaydetti.

Üstel, oteller, küçük esnaf ve sanayi için yapılacak destek çalışmalarının başlatılacağını, bu çalışmaların da kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının artışta olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, devletin büyük bir fedakarlık yaparak vergileri ve KDV’yi sıfırladığını, akaryakıtın fon ile desteklendiğini, ancak buna rağmen akaryakıta elde olmayan sebeplerden üç kez zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.