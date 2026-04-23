Başbakan Ünal Üstel, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında gündeme yönelik soruları yanıtladı. Üstel, ülkede uzun zamandır uzun soluklu hükümetlerin olmadığına dikkat çekerek, 2013’ten bugüne 8 hükümet değiştiğinden ülkede istikrarın sağlanamadığını kaydetti.

Bütün bunların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Başbakan Üstel, sorunların biriktiğini belirterek, “Biz geldik ve ilk görev süremizden itibaren halka nasıl hizmet ederiz ve bu hükümeti uzun soluklu kılarız diye düşündük” dedi.

Üstel, hükümet olmanın fedakarlık istediğini de vurgulayarak, kendilerinin bu fedakarlığı yaparak, halka istikrarı yaşatma sözü verdiklerini söyledi.

Bugün bakıldığında görevde en uzun kalan, en çok icraat yapan ve yarım kalan projeleri tamamlayan ilk hükümet olduklarını belirten Başbakan Üstel, halka verdikleri bütün sözleri tuttuklarını belirtti.

Üstel şöyle devam etti:

“Bu ülkede başlanan ve yarım kalan projeleri tamamlayacağız dedik. Önce altyapıya ağırlık vererek onları tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare ederek yapılan protokollerle altyapı alanında yarım kalan ve yeni başlayan projelerin çoğu bitirildi kalanlar ise bitmeye yakın haldedir.

15 seneden beridir yarım kalan Güzelyurt hastanesini inşallah önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Lefkoşa’da şehir hastanesinin yapımı başladı, Girne Hastanesi de en geç hazirana kadar halkla buluşturulacak. Sağlık merkezlerinin hepsini elden geçirerek halka sağlık alanında refahı sağladık. 2012’de başlayıp 2015’te tamamlanan Anadolu suyunun ülkemize gelmesi projesinde de biz hükümete gelene kadar ülkeye dağıtımı konusunda sıkıntı yaşadı. Ancak biz her bölgeye suyu taşıdık. Belediyeler yasasını düzenledik ve tüm belediyelerimiz halka istenilen hizmeti verebilmektedir.”