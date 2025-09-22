Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, hükümeti KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni sınır kapısı açmak yerine piyasayı ucuzlatacak önlemler almaya çağırdı.

Konfederasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ticaretin Güney Kıbrıs’a kaydığı belirtilerek, yeni kapılar açılmasının esnaf, işletme ve tüccarları daha da çıkmaza sokacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin iş açacak ve yatırım yapacak gençlere maddi destek ve teşvik politikaları üretmesi de istendi.