Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin düzenlediği oturuma Hegseth ailesiyle geldi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Hegseth'in Savunma Bakanlığını yönetme adaylığını "alışılmadık" olarak nitelendirirken ancak bu tercihin Trump için uygun olduğunu söyledi.

Wicker, Hegseth'in Savunma Bakanlığı adaylığını, Trump’ın 2016 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasına benzetti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Demokrat üyesi Rhode Island Senatörü Jack Reed ise açılış konuşmasında, Hegseth'in askeri hizmetine saygı duyduğunu ancak bu pozisyon için yeterli nitelikte olmadığını ifade etti.

Reed, Hegseth hakkında gündeme gelen suçlamaların "son derece endişe verici" olduğuna işaret ederek, "Size karşı endişe verici kamu raporlarını kabul etmeliyiz. Bunlar herhangi bir askerin orduda herhangi bir liderlik pozisyonunda bulunmasını diskalifiye eder. Savunma Bakanı olarak onaylanması ise hiç söz konusu olamaz." dedi.

Senatörlerin açılış konuşmalarının ardından, Minnesota'dan eski Cumhuriyetçi ABD Senatörü Norm Coleman ile Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Florida'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael Waltz, tanık olarak Hegseth'in adaylığını destekleyen konuşmalar yaptı.

- Hegseth, konuşması sırasında protesto edildi

Oturumda konuşma yapan Hegseth de kendisine yönelik kamuoyundaki içki ve kadın düşkünlüğü suçlamalarının "sol görüşlü medya" tarafından düzenlenen karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu.

Saldırıların kendisiyle ilgili değil Trump'la ilgili olduğunu iddia eden Hegseth, bu saldırılara katlanmaya razı olduğunu, gerçeği ve itibarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Hegseth'in konuşması, salonda bulunan Filistin destekçisi protestocularca birkaç kez kesildi. Kongre polisi tarafından dışarı çıkarılan protestoculardan biri "Gazze'de bebekleri öldürmeyi ne zaman durduracaksınız? Utanın, gaziler evsiz, intihar ediyor, o paralara ihtiyacı var" diye bağırırken, bir diğeri ise "Sen kadın düşmanısın. Sadece o değil, Gazze soykırımını destekleyen Hristiyan Siyonistsin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra barış yanlısı Codepink adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada protestoları gerçekleştiren kişilerin "Barış için Gaziler" kuruluşundan üç eski asker olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Hegseth, hakkındaki iddiaları “karalama” diyerek geçiştirdi

Açılış konuşmalarının ardından oturumun soru cevap kısmında senatörler Hegseth’i ordudaki çeşitlilik hakkındaki görüşlerinden başkanlığını yaptığı gazilerle ilgili kuruluşun finansal yönetimine ve vergi beyannamelerine, özel hayatında kadınlara yönelik davranışları ve alkol alışkanlığından vücudundaki dövmelere kadar birçok konuda sorular sordu.

New York’un Demokrat Senatörü Kirsten Gillibrand, Hegseth’in “Savaşçıların Savaşı” adlı kitabında yazdığı “kadınların orduda hizmet etmesine” karşı çıkan görüşünü dile getirerek, Hegseth'e bakanlığı onaylansa bile bu fikrini değiştirme “kapasitesine” sahip olmadığını düşündüğünü söyledi.

Hegseth ise orduda görev yapan kadınları "asla küçümsemediğini" savunarak, kitabında orduda standartların düşürüldüğüne dair "kişisel deneyimlerini" yazdığını iddia etti.

Hawaii Demokrat Senatörü Mazie Hirono da Hegseth’e, Trump’ın emretmesi halinde Grönland ve Panama Kanalı askeri güçle alıp almayacağını, Kanada’yı ABD eyaleti olması için tehdit edip etmeyeceğini sordu.

Hegseth, bu soruya, “Başkan Trump'ın iyi olduğu şeylerden biri stratejik olarak elini asla açmamasıdır ve bu yüzden bu kamuya açık oturumda onun direktiflerine yönelik asla öyle veya böyle açık vermem.” şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Hegseth’in konuşması sırasında bir protestocunun kendisine “Hristiyan Siyonist” diye bağırmasını sorması üzerine Hegseth, “İsrail devletini ve onun varoluşsal savunmasını güçlü bir şekilde destekliyorum. İsrail'in Hamas'ın her bir üyesini yok etmesini ve öldürmesini destekliyorum." dedi

4 saatten fazla süren onay oturumunda Hegseth, Demokratların hakkındaki cinsel taciz, alkollü olarak ise gelme, ırkçı söylemlerde bulunma gibi iddialar için sadece “bunlar karalama” şeklinde cevap verirken, gündeme getirilen bütün suçlamalardan "yasal olarak arındığını" söylemekle yetindi.

14 Cumhuriyetçi ve 13 Demokrat üyeden oluşan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Hegseth’in oturumunu değerlendirdikten sonra onay için Senato salonuna havale edecek. Hegseth, Senato’da salt çoğunlukla onay alması halinde Savunma Bakanlığı koltuğuna oturabilecek.

- Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri

Trump'ın Savunma Bakanı adayı eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunma, iş yerine alkollü olarak gitme iddiaları ve barda sarfettiği Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle gündeme gelmişti.

Hegseth, hakkındaki cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.