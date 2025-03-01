ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında merakla beklenen görüşmede tartışma çıktı. Trump, Zelenski'yi "saygısızlık" yapmakla suçladı, Zelenski ise sadece ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Kameraların önünde uzadıkça uzayan ve zaman zaman hakarete varan tartışma sonrası Zelenski Beyaz Saray'dan ayrıldı. Ukrayna lideri Washington'daki bütün temaslarını iptal etti. Donald Trump, gazetecilerin "Zelenski'yi Beyaz Saray'dan siz mi kovdunuz?" sorusuna "Buna yanıt vermek zorunda değilim" karşılığını verdi. Tartışma üzerine Avrupa ülkelerinden Zelenski'ye art arda destek açıklamaları geldi.