Açılışı “Esaretin Bedeli” oyunuyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan 21’inci Kıbrıs Tiyatro Festivali, bu hafta dev oyuncuları Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde buluşturacak. Bugün, festival kapsamında Moda Sahne’nin “Hizmetçiler” oyununa ev sahipliği yapacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, 19-20 Haziran tarihlerinde ise usta oyuncular Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç’ın rol aldığı “Kel Diva” oyunu için perde açacak.

26 Haziran’da ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı “Kısa Süren Saltanat” yine Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyicisi ile buluşacak. Tüm oyunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.30’da sahnelenecek.

Sanatın kalbi yine kampüste atacak!

Bu yıl Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa belediyelerinin iş birliği ile düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 11 oyunu Kıbrıs’la buluşturmaya devam ediyor. Festivale salon sponsoru olarak destek veren Yakın Doğu Üniversitesi ise bu oyunların dördüne ev sahipliği yapıyor. Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin yanı sıra sayısı 475’e ulaşan kişisel ve karma sergiler, kampüs içerisindeki yapıları süsleyen rölyefler ve 250’nin üzerindeki açık hava heykeli ile bölgenin en önemli sanat merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, bu hafta da tiyatronun devlerini ağırlayacak.

Yaklaşık 800 kişilik kapasitesi ile Kıbrıs’ın büyük salonuna sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 20 Mayıs’ta “Esaretin Bedeli” oyunuyla yapılan açılışına ev sahipliği yaptıktan sonra haziran ayının kalan günlerinde üç büyük oyun için perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Devler Yakın Doğu Üniversitesi’nde sahnede!

Yakın Doğu Üniversitesi, bu hafta ilk olarak Moda Sahne’nin “Hizmetçiler” oyununa 15 Haziran Pazar (bugün) ev sahipliği yapacak. Jean Genet’nin çarpıcı metninden uyarlanan bu psikolojik dram, izleyiciyi insan doğasının karanlık ve çarpık yönleriyle yüzleştiriyor.

19-20 Haziran tarihlerinde ise “Oyun Atölyesi”nin “Kel Diva” oyunu Yakın Doğu Üniversitesi’nde sahnelenecek. Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun dev kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir İngiliz burjuva ailesinin oturma odasında geçen oyunun kadrosunda Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç yer alıyor.

26 Haziran’da ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı “Kısa Süren Saltanat” yine Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyicisi ile buluşacak. John Steinbeck’in kaleminden çıkan oyun, demokratik çarelerin tükendiği bir yönetim krizini, yeniden monarşiyi ilan ederek çözmeye çalışan zamansız bir Fransa fonunda geçiyor. Oyunun kadrosunda ise Murat Liman, Nihal Türkseven Erten, Mehmet Eren Topçak, Tuba Bayram, Yüksel Hakverdi, Faruk Oğur ve Aykan Yılmaz yer alıyor. Renkli kostümleri, mizah dolu anlatımı ve görsel zenginliğiyle dikkat çeken oyun, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatacak.