38 yaşındaki Kelly Heather, 2017 yılında tırnağının ortasında beliren ince, koyu bir çizgi fark edince hastaneye gitti. Fakat doktor bu durumun zararsız olduğunu belirterek genç kadını evine gönderdi. 3 ay sonra ise işin rengi değişti.

Heather, tırnağındaki çizginin 3 ay sonra kalınlaşıp belirginleşmesinden sonra tekrar doktora gitti. Yapılan biyopsi sonucunda yıkıcı gerçeği öğrenen, Kelly Heather cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomeye yakalanmıştı.

HASTALIĞI TIRNAK ALTINDA BAŞLADI

Tırnak altında başlayan hastalığın literatürdeki adı "subungual melanom". Bu hastalık genelde tırnak yatağında iyileşmeyen çizgiler ve morluklarla kendini belli eder.

6 AY SONRA KANSER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Heather’ın tırnak yatağı, Batı Sussex’teki East Grinstead'deki Queen Victoria Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonla çıkarıldı. Ameliyat başarılı geçti ve doktorlar geride kanserli bir iz kalmadığını söyledi. Ancak, altı ay sonra parmağının ucunda siğile benzeyen bir oluşum meydana geldi. Bu, kanserin geri döndüğünün bir işaretiydi.

PARMAĞININ BİR KISMI KESİLDİ

Doktorlar, hastalığın tamamen ortadan kaldırılması için parmağının bir kısmının kesilmesi gerektiğini belirtti. Heather, bu durumu kabul ederek, "Neye ihtiyacınız varsa yapın. Kanserin başka bir yere yayılmasındansa bunu tercih ederim" diyerek yaşadığı acıyı ifade etti.

Genç kadının, Mart 2020'de geçirdiği operasyonla hastalığının yayılma riskinin çok düşük olarak değerlendirildi. Ve 'temiz' raporu verildi. Ama Heather, kesin bir sonuç için daha fazla tarama talep etti. Bu talebi reddedildi.

Yaklaşık iki yıl sonra, Ağustos 2022’de, koltuk altında bir kitle fark etti. Yapılan testler, kanserin lenf bezlerine yayıldığını doğruladı. Lenf bezleri, vücuttaki atık maddeleri temizleyen önemli yapılar arasındadır. Büyük bir ameliyatla 20 lenf bezi çıkarıldı.

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