Romanya’nın başkenti Bükreş’te, 34 yaşındaki Adriana Neagoe, evinde 'yarı yenmiş olarak ölü bulundu.

Pug cinsi köpeklerine olan büyük sevgisiyle tanınan Neagoe, günlerce aramalara ve mesajlara cevap vermeyince ailesini ve dostlarını endişelendirdi.

Neagoe'nın ailesi, kızlarının durumunu öğrenmek için kadının apartmanını ziyaret etmeye karar verdi. Ancak kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı ve daireye zorla girildi. İçeride bulunan manzara ise tüm ekipleri şoke etti.

Ekipler, Neagoe’nin cansız bedeni yerde bulundu ve iki pug cinsi köpeği de yanındaydı. Bedenin durumu ise, içler acısıydı.

Zira Neagoe'nun çok sevdiği köpekleri, aç kaldıklarından dolayı talihsiz kadının bedenini yemek zorunda kalmıştı.

Yetkililer, köpeklerin günlerdir aç olduklarını ve bu nedenle Neagoe’nin bedeninden parçalar yemeye başladıklarını açıkladı.

İlk incelemelere göre, şiddet izine rastlanmadı.