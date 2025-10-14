Ersin Tatar seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tatar Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, derneğin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ve birçok etkinliğine katıldığını belirterek, toplumsal duyarlılık ve sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Sivil toplum örgütleri ve duyarlı insanların yaptığı katkılarla ihtiyaçlı insanlara yardımda bulunulduğunu anlatan Tatar, devletin gelişimi için toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin devlete inananlar ile vatanının sevenler açısından önemli olduğuna işaret eden Tatar, “Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca verdiğim sözleri tuttum. İki devletli çözüm siyasetini Birleşmiş Milletlerdeki gayrı resmî toplantılarda, Türk Devletler Teşkilatı’nda, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda bayrağımızla katıldığımız toplantılarda anlattım” dedi.

Görev süresince Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin üst seviyelere çıkardığını aktaran Tatar, Türkiye ve dünyayı etkileyen krizlere rağmen yatırımların yapıldığını ve sektörlerin geliştiğini kaydetti.

Yatırımların gelişmenin ve kalkınmanın sürdürülmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğine işaret eden Tatar, halkın iki devletli çözüme verdiği desteği sürdürmesini istedi.