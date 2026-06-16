Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "61382" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne ajanımız Mehmet Onat tarafından satıldı.

20 Temmuz’da 7.5 Milyon TL!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz’da gerçekleşecek. 7 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek ve Çıkana kadar olan çekilişin biletleri 16 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulacak.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61382

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72406

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51763

58026

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54868

65140

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10336

40325

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00430

31615

35647

53735

70194

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14675

26534

29690

34918

46173

50210

53912

61426

70392

72498

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06789

14632

17336

22488

36237

43303

44601

48810

52978

56063

58476

62325

70767

75063

77585

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01382

11382

21382

31082

31382

41382

51382

60382

61182

61282

61302

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69382

71382

Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27

45

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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