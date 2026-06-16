Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "61382" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne ajanımız Mehmet Onat tarafından satıldı.
20 Temmuz’da 7.5 Milyon TL!
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz’da gerçekleşecek. 7 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek ve Çıkana kadar olan çekilişin biletleri 16 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulacak.
3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61382
150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72406
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51763
58026
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54868
65140
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10336
40325
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00430
31615
35647
53735
70194
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14675
26534
29690
34918
46173
50210
53912
61426
70392
72498
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06789
14632
17336
22488
36237
43303
44601
48810
52978
56063
58476
62325
70767
75063
77585
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01382
11382
21382
31082
31382
41382
51382
60382
61182
61282
61302
61312
61322
61332
61342
61352
61362
61372
61380
61381
61383
61384
61385
61386
61387
61388
61389
61392
61482
61582
61682
61782
61882
61982
62382
63382
64382
65382
66382
67382
68382
69382
71382
Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27
45
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
6