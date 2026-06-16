Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Girne Anafartalar Lisesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu bir öğrenciyle ilgili, basında yer alan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencinin Türkçe dil yetersizliği yaşadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yazılı açıklamasında İnanıroğlu, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını kaydederek, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve aynı gün hastaneden taburcu edildiğini bildirdi. İnanıroğlu, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili ilk incelemelerde öğrencinin okul rehberlik servisine herhangi bir başvuruda bulunmadığının ve önceden tespit edilmiş herhangi bir risk göstergesine rastlanmadığının anlaşıldığını kaydeden İnanıroğlu, öğrencinin arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içinde olduğuna yönelik bilgiler edinildiğini ifade etti.

Ailesinin yaklaşık 20 yıldır ülkede ikamet ettiğini belirten İnanıroğlu, öğrencinin KKTC’de doğduğunu, ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladığını, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’ndan iyi dereceyle mezun olarak Girne Anafartalar Lisesi’ne kayıt yaptırdığını kaydetti.

İnanıroğlu, “Öğrencimizin Türkçe’ye iyi derecede hâkim olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kamuoyuna yansıdığı şekliyle bir dil sorunu söz konusu değildir.” dedi.

İnanıroğlu, hiçbir notun veya sınav sonucunun bir çocuğun yaşamından ve esenliğinden daha önemli olmadığını belirterek, öğrencilerin güvenli, destekleyici ve kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin Bakanlığın temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.