Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu, 18 Kasım “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” dolayısıyla antibiyotik direnciyle mücadele ve bu hayati ilaçların etkinliğinin korunması amacıyla mesaj yayımladı.

KTTB Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Cemal Mert, Tabipler Birliği adına yayımladığı mesajda, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini kaydetti.

Mert, dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin “antibiyotiklerin akılcı kullanımı” olduğunu vurguladı.

-Sağlık Bakanlığı’nın görevleri

Antibiyotik direncinin, dünya genelinde olduğu gibi KKTC’de de kritik bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini kaydeden Mert, Sağlık Bakanlığı’nı, denetim mekanizmalarını güçlendirmeye, farkındalık kampanyaları düzenlemeye, antibiyotik tüketimini izlemeye, ilaç takip sistemini uygulamaya koymaya, ve eğitim programları için KTTB ve diğer meslek örgütleriyle iş birliği yapmaya çağırdı.

-Hekimlere çağrı: “Bilimsel rehberlere uyma zorunluluğu”

Hekimlerin antibiyotik reçetelerindeki sorumluluklarının son derece önemli olduğunu kaydeden Mert, bilimsel rehberlere uyarak antibiyotiklerin yalnızca kanıta dayalı endikasyonlarla reçetelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle, viral enfeksiyonlarda (soğuk algınlığı, grip gibi) antibiyotik yazmaktan kaçınılması, mümkün olduğunda dar spektrumlu antibiyotiklerin tercih edilmesi, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımından kaçınılması, reçetelenen antibiyotiklerin doğru dozda, doğru sürede ve hastalığa özel olarak kullanılması gerektiğinin hastalara mutlaka açıklanması gerektiğini belirten Mert, mikrobiyolojik veriler göz önünde bulundurularak ampirik tedavi gerekiyorsa sonuçlara göre yeniden değerlendirme yapılmasının şart olduğunu açıkladı.

-Vatandaşlara uyarı ve öneriler…

Mert, antibiyotiklerin doğru kullanımında vatandaşların rolünün büyük olduğunu da belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

“Antibiyotikleri yalnızca doktor önerisiyle kullanın, eczaneden reçetesiz antibiyotik almayın. Reçetede belirtilen doz ve süreye kesinlikle uyun.

Antibiyotikler viral enfeksiyonları tedavi etmez; grip, nezle gibi durumlarda etkili değildir.

Tedavi süreniz bitmeden antibiyotik kullanımını kesmeyiniz. Başkalarına ait antibiyotikleri kullanmaktan kaçının. Enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına özellikle el temizliğine özen gösterin.”

-“Ortak sorumluluk” vurgusu…

Antibiyotik direnci ile mücadelede Sağlık Bakanlığı, hekimler, eczacılar, veterinerler, ziraat mühendisleri olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri ve vatandaşların el ele vermesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Mert, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’nün, bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak için bir fırsat olduğunu da ifade etti.

Mert, “KTTB olarak, antibiyotiklerin etkinliğini korumak ve toplum sağlığını tehdit eden direnci önlemek ve DSÖ direktifleri çerçevesinde, antibiyotiklerin akılcı kullanımı konusunda ulusal bir strateji oluşturulması adına çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.