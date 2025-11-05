Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu hibe programından faydalanmak isteyen mesleki balıkçılar için en az bir eğitim gününe katılımın zorunlu olduğu kaydedildi.

Eğitimlerde balıkçılık uygulamaları ile Avrupa Birliği standartlarına uyum ve proje kapsamında desteklenen yatırımların etkin kullanımı konularında pratik bilgilerin sunulduğunun belirtildiği açıklamada, katılımcıların hibe başvurularını hazırlamaya yönelik gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarının hedeflendiği kaydedildi.

“Sürdürülebilir balıkçılığın güçlendirilmesi ve sektörde çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan kalıcı gelişimin sağlanması amacıyla düzenlenen bu eğitimlere katılmak isteyen tüm mesleki balıkçılarımızın bilgisine sunarız.” denilen açıklamada, eğitim programının yapılacağı tarih ve yerler ise şöyle belirtildi:

“22 Kasım’da saat 13.30’da Lapta Balıkçı Barınağı’nda, 29 Kasım’da saat 12.00’de Lefke Belediyesi Toplantı Salonu’nda, 6 Aralık’ta saat 12.00’de Tatlısu Belediyesi Düğün Salonu yanında, 13 Aralık’ta saat 12.00’de Yeni Erenköy Erdoğan Hoşsöz Amfisi’nde ve 20 Aralık’ta saat 12.00’de İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda.”