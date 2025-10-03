“Sigmalive” haber sitesine göre, teknede bulunan 21 kişi için limana ambulans gönderildi ve iki kişiye, hastaneye götürülmelerine gerek kalmaksızın tıbbi destek sağlandı. Limanda toplanan bir grup ise teknede bulunanlara su ve gıda malzemesi dağıttı.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de dün akşam limana giderek teknede bulunanlarla ilgilendiğini ancak kendisi gidene kadar yardımların ulaştığını belirtti.

Öte yandan Rum Limanlar İdaresi Genel Müdürü Anthimos Hristodulidis de Baf’a doğru giden başka tekneler bulunduğuna dair haberlerle ilgili açıklama yaparak, şu an bölgede başka tekneler bulunduğunu doğruladı ama bu teknelerin Baf’a gidiyormuş gibi görünmediğini kaydetti.

Hristodulidis, herhangi bir teknenin ya da geminin tehlikeye girmesi halinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.