Bakanlık kitapların tüm sınıflara ulaştırıldığı ve sınıf mevcutlarının kapasiteyi aşmadığını da belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) RRDML hakkındaki iddialarının ardından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,eleştirilerin doğru bilgiye dayalı ve yapıcı olması halinde gelişim adına değerli olduğu, okulun 2024-2025 öğretim yılında eğitim-öğretime başladığı ve bina ile altyapısıyla beğeni kazandığı kaydedildi.

- “6 milyon TL’lik araç-gereç alımı yapıldı”

Açıklamada, masa, sandalye, akıllı tahta, klima, pano, bank ve öğretmen mobilyalarının yanı sıra toplam 6 milyon TL’lik araç-gereç alındığı, 90 adet bilgisayarın tamamı yeni olduğu, önceki yıllardan kalan 18 bilgisayardan birkaçında teknik sorun olduğu ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

- “Eksik öğretmen yok”

Öğretmen ihtiyaçlarının okul idaresiyle yapılan ortak çalışmalarla belirlendiği, sınıf ve şube sayılarına göre nakil ve görevlendirmelerin eksiksiz yapıldığı kaydedilen açıklamada, eylül ayında yeni şubeler açılması üzerine planlamaların tamamlandığı, Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeninin ülkesine dönme kararı alması üzerine aynı gün yetki alındığı ve 2 Ekim itibarıyla yeni öğretmenin göreve başladığı belirtildi.

Okulda eğitim verilen bölümler ile şube ve öğretmen sayılarını gösteren tablonun da paylaşıldığı açıklamada, malzeme eksikliği iddialarının resmi olarak daireye bildirilmediği belirtildi. Meslek liselerinde özerk bütçe bulunduğu ve idarelerin ayrılan kaynakları önceliklerine göre kullandığı hatırlatıldı.

- “Kitaplar ulaştırıldı, sınıf mevcutları düşük”

Sınıf mevcutlarının 20-25 öğrencinin altında olduğu ifade edilen açıklamada, “10. sınıf kitaplarının öğrencilere ulaşmadığı” iddialarının doğru olmadığı, tüm sınıflara ait kitap ve modüllerin gönderildiği belirtilirken, yalnızca bazı yeni dallara ait kitapların geç ulaştığı ve dağıtımının başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, meslek eğitiminin ülke için stratejik öneme sahip olduğu, meslek liselerinde gözle görülür gelişmeler yaşandığı ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde edildiği de ifade edildi ve “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin çabaları küçümsenmemeli, desteklenmelidir” denildi.