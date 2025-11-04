Öztürkler, bu sabah saat 9.00’da Ahmet Durmuş başkanlığındaki Hamburg Türk Basın Birliği heyetini kabul etti. Kabulde KKTC Dış Basın Birliği Genel Başkanı Burhan Canbaz ve üyeleri de hazır bulundu.

-Durmuş

Hamburg Türk Basın Birliği hakkında Öztürkler’e bilgi veren Durmuş, yurtdışında Türkiye’yi temsil eden bir birlik olarak Kıbrıs’ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Durmuş, Türk toplumunun Almanya’da ayakta kalabilmesi ve oradaki Türk halkının sesi olmak istediklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının dünyada daha görünür olması adına verdiği mücadeleyi de kendi mücadelelerine ekleyeceklerinin altını çizdi ve Başkan Öztürkler’le Meclis’te bulunanlara çalışmalarında başarı diledi.





-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de Kıbrıs Türkü'nün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve artık dünyayla bütünleşme zamanının geldiğini söyleyerek, uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargo ve izolasyonun artık son bulması gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, dijitalleşen ve globalleşen dünyada Türk dünyasının Almanya’da temsilcileri olmasının, Almanya’yla Dış Basın Birliği vasıtasıyla kurulacak köprülerin ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının dünyaya duyurulmasının önemine işaret etti. Öztürkler, bunları başarabilmenin dünyaya seslenebilen basın emekçileri vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etti.

Dünyada artık güçlülerin kurallarının geçtiği bir düzenin kurulduğunu aktaran Öztürkler, Gazze ve Suriye’de yaşananlar, GKRY’nin silahlanması, ABD ve İsrail’le kurduğu ilişkiler ve Akdeniz’deki tüm diğer gelişmelere bakılarak, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, izolasyona uğramanın, halkın bayrak sevgisinden, manevi değerlerden ve Türklüğünden hiçbir şeyi geri götürmeyeceğini vurgulayarak, kaliteli nitelikli ve çağdaş normlara sahip Kıbrıs Türk halkının önü açıldığında başaramayacağı hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Kabulde karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.