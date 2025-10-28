Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencileri cam şişelerin geri dönüştürülmesiyle okullarına katkı sağlayacak bir proje başlattı.

Proje kapsamında cam şişeler hammadde haline getirilerek boya veya asfalt yapımında kullanılmak üzere belediyelere ve bazı işletmelere satılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de projeye taşıma ve cam şişelerin toplanması sürecinde aracılık ederek destek verecek. Cam şişeler, Lefkoşa Türk Belediyesi aracılığıyla Merit otellerinden toplanacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Merit Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin okulu ziyaret etti.

Öğretmenlerle görüşülerek çalışmaların yerinde incelendiği ziyarette, SSEML Müdürü Çiğdem Yıldırım Arifoğlu çalışmalar ve okulun genel durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Öğretmenlerin projeyle ilgili bilgiler aktardığı ziyarette Harmancı öğrencilerini yaratıcılıklarından ve emeklerinden ötürü kutladı.