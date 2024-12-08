Kıbrıs Türk Spor Basınının duayen ismi, uzun yıllar futbol hakemliği MHK Başkanlığı ve spor yazarlığı yapan Fevzi Beyar bu sabah hayatını kaybetti.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden, son olarak diyalize de giren Fevzi Beyar, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yarın saat 10.00'da Fevzi Beyar için dernek merkezinde tören organize edecek. Fevzi Beyar daha sonra İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Tribün Kıbrıs ailesi olarak değerli büyüğümüz Fevzi Beyar'a Tanrı'dan rahmet yaslı ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz. Üzüntümüz sonsuzdur