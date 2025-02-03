Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kalkınma Planı konusunda hükümetin lansman ve tanıtım yapıp sanki plan tamamlanmış gibi davrandığını oysa Anayasa’ya göre bu planın önce Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp ardından Meclis’e gönderilmesi, orada komitede görüşüldükten sonra ve belki değişiklikler de yapılarak Meclis onayı alması gerektiğine dikkat çekerek “tanıtımını yaptınız ama anayasal gereğini yapmadınız” ifadelerini kullandı. HP lideri Özersay “nüfusun belirsizliği ortadayken ve diğer pek çok veriyle ilgili olarak sıkıntılar varken varsayımlar üzerine hazırlanan kalkınma planı konusunda henüz Anayasal ve yasal süreçler tamamlanmadan tanıtım toplantısı yapılması yönetim anlayışı olarak ciddiyetten uzak bir yaklaşım sergilendiğini göstermektedir. Keşke önce Anayasa ve yasalarımızda öngörülen süreçleri tamamlayıp, gerekli değişiklikleri yapıp hukuken Meclis kararını aldırıp ona göre bir tanıtım yapmış olsaydılar. Her zamanki gibi arabayı atın önüne koştular” diyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

34/1976 Sayılı uzun vadeli planlara dair yürürlükteki yasaya göre bütçelerin kalkınma planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiğine de dikkat çeken Özersay “yani aslında bu kalkınma planı geçen yıl Aralık ayında onaylanan bütçeden önce hazırlanmalı, Meclis’ten geçirilmeli ve bütçe de buna uygun olarak yapılmalıydı. Kaldı ki kalkınma planlarının Meclis’te görüşülmesi özel bir prosedüre tabidir ve resmi tatiller haricinde kesintisiz olarak adeta bütçe görüşmeleri gibi yoğun ve seri bir çalışmayla ele alınmalıdır. Ancak görünen o ki hükümet olayın ciddiyetinin ve yasaların gereğinin farkında olmadığı için kalkınma planını Bakanlar Kurulu’ndan geçirip Meclis’e dahi sevk etmemiştir” vurgusu yaptı.

KALKINMA PLANLARINI ONAYLAMAK MECLİSİN YETKİSİNDEDİR

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında Anayasa’nın 78. Maddesi’ne göre kalkınma planlarını onaylamanın Cumhuriyet Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında yer aldığına dikkat çekerek “Meclis iç tüzüğüne göre kalkınma planları ivedilikle görüşülür, komitelerde öncelikli olarak ele alınır ve Anayasamıza göre Meclis’ten karar alınmadığı sürece de yürürlüğe girmez” dedi. “Bu şartlarda hükümetin lansman ve basın toplantısı yapmak yerine önce konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alıp karara bağlayıp onaylaması ve Meclis’e sevk etmesi gerekirdi, çünkü ilgili başka yasalara göre kalkınma planları özel bir yöntemle Meclis’te adeta bütçe gibi kesintisiz olarak sürdürülür. Yasal zorunluluk olan bu yöntem ortadayken hükümetin halen daha taslak kalınma planını Meclis’e dahi göndermemiş olması ciddiyetten uzak olduklarını ve bu yasal zorunluluklardan da bihaber olduklarını gösterir” diyen Özersay hükümeti