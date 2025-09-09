LEFKOŞA ÇEVRE YOLU, ALT ÜST GEÇİTLİ KAVŞAK… Trafiğe büyük rahatlama getirdi ama, bu yolun alt-üst geçitli kavşağı da tamam değildir. Yukardan gelenler yol hakkı kendilerininmiş gibi geldikleri hızla anayola çıkarlar. Sol şeritteki arabaların önünü keserler. Arkadan ve sağ şeritten de araba gelirse ciddi tehlike olur. Tırtıl, tabela ve yola yazı gereklidir. Bu bir. İki; anayoldan gelip yukarı çıkacak olanlar, yukardan inenlerle karşılaşır. Biri anayoldan çıkacak biri anayola girecek, tehlikeli bir durum olur. Üç; şiddetli bir yağmurda su tahliye arkları toprak dolup taşacak. Yol çamur ve su dolacak. Çok çok tehlikeli bir durum olur. Toprak kısımlar taş ve/veya parke kaplanmalıdır. Yağmur suyu arklardan rahatça ve çamursuz şekilde tahliye olmalıdır. Buradan her gün geçerim. Gördüklerim bunlardır. Bu kavşak trafik güvenliği açısından sıkıntılıdır. Gözden geçirilmesi gerekir.

(Mustafa Gürsel)

Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş İnceleme...

Son iki arpa alım ihalesini incelemeli...

20 bin ton arpa getireceğini söyleyerek ihaleyi alan, sadece 4 bin ton getirebildi. Navlunla birlikte değer 260 dolarlardan 280 dolarlara çıktı...

Şimdi alel- acele 3 günde 5 bin ton geliyor, temiz mi? Hangi şartlarda geliyor?

20 bini getiremeyenler, 10 bine başka şirket üzerinden talip...

20 bini getiremeyene düşük ceza kes, 10 bini getirenden yüksek bedelle al... Herkes kazansın...

Tarım bakanı seyrediyor... Başbakan dönüp bakmıyor bile o tarafa...

Bedeli kim ödeyecek?

Hayvancı...

Kimin cebinden çıkacak? Tüketici...

Sonra güney ucuz kuzey pahalı...

El birliği ile ekonomi bu noktada... Hoş, ekonomi bakanı maliyet hesabı yapmayı da bıraktı

ha bire ihalelere kılıf uyduruyorlar... Kurumun başındaki saf ve acemi çocuklar da etrafa cevap hazırlamakla meşgul...

Bugün her talimata uyanlar, yarın mahkeme koridorunda yürütülürse, kimse ağlamasın... İhaleye kılıf, etrafa racon...

Normal bir ülkede gökkubbe aşağıya iner de...

Bizde artık böyle...

Bana sövüp saymak, bu yaşananlara cevap değil...

(Hüseyin Ekmekçi)

KKTC’de sporun “s” sinden haberi bile olmayan ama avcılığı en büyük spor diye sevdirip ellerine rant uğruna silah verilen bir nesil yetiştirildi. Köylerde spor kulüpleri maddi sorunlardan dolayı kapatılıp rant kapısı olarak görülen avcılık atıcılık tabelaları astırıldı. Devlet gençlere atletizim ,futbol ,basketbol ,voleybol yapmaları için maddi destek vermek yerine bu gençlerden maddi çıkar sağlamayı yaratacak avcılık sporu adı altında bir sektör yarattı. Eskiden de avcılık vardı saygı duyardık şimdi yozlaştırıldı herşeyin yozlaştırıldığı gibi.

(Kubilay Merttuna)