Ayaklı Gazete’ye bir köyümüzden ulaşan vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla isyanını dile getirdi.

Vatandaşımız, fotoğrafta görülen yerin kendi mandıralarının önü olduğunu ve köy dışında bahçelere giden ana yolun kenarında bir yer olduğunu belirterek buraya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce poşetler içerisinde hayvan artıkları ve çeşitli molozların bırakıldığını kaydetti.

Bunun herhalde önceki gece yarısından sonra yapıldığını ifade eden vatandaşımız, kimsenin görmediği bir vakitte mandıralarının önüne bırakılan bu torbaların etrafa yaydığı kokudan dolayı burada duramaz olduklarını söyledi.

Bu şekilde etrafa çöp bırakma hakkını kendilerine kim verdiğini sorgulayan vatandaşımız, çöpleri bırakan kişi veya kişilere seslenerek “Sizin evinizin veya bahçenizin önüne böyle moloz ve hayvan artıklarını bırakanlar olsa siz ne yapardınız?” diye sorguladı.

Bunu yapanların insan olmadığını iddia eden vatandaşımız “İnsan olsa böyle sorumsuzca hareket ederek çöpleri yol kenarına bırakmazlar” dedi.