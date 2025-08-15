YENİ TRAFİK KAMERALARI :

Trafikle ilgili bir yazı dizisi başlattım. Bu konudaki görüşümü , son bölümde yazacaktım.

Fakat konu o kadar bir gündem oldu ki.

Şimdi yazmak mecburiyetinde kaldım. O zaman yine tekrarlarım.

Eğer bu kameralar, senede trafikte kaybettiğimiz bazı yıllar 70 canı, yüzlerce yarılıyı, milyarlarca maddi hasarı azaltacaksa,

BU SİZİN ÖZEL HAYATINIZDAN DAHA ÖNEMLİDİR.

ÖZEL HAYATINIZA ÇEKİ DÜZEN VERMENİZİ BU KAMERALAR MI ÖNLER. O SİZİN SORUNUNUZDUR.Sonuçta bu kamera önünden geçişiniz bir dakkikadan azdır.

Bütün Dünyada, asayişi sağlamak, hırsızlığı önlemek, cinayetleri ısbatlamak için her yer kamera döşeli değil mi. Ve en önemlisi, yargıda delil kabul edilen bu görüntülerdir.

Farklı yorumlara cevap vermeyeceğim.

(Yücel Dolmacı)

İSTİFA ET.

Her kim ki CARSAMBADAN sonra elektrik kesintisi bitecek dediyse sakkosunu alsın, bohçasını alsın evine gitsin.

Bu halk artık böyle sorumsuz tipleri görmekten duymaktan bıktı.

Odada sıcaklık 39 derece dışarıda 45 derece. Onu geçtim hastalar yaşlılar bebeler ne yapsın.

Size sormadım ben ne yapacağınızı başında yazdım.

(Hüseyin Cumaoğlu)

HIZ KAMERALARI

İngiltere’de hız ve trafik ihlali tespitinde kullanılan sabit kameralar ilk çıktığında (özellikle 1990’ların başında) araçları önden fotoğraflıyordu. Ancak kısa bir süre sonra, özel hayatın gizliliği, göz sağlığı, plaka okuma doğruluğu, motosikletlerin yakalanması gibi nedenlerle önden çekimden arkadan çekime geçildi.

Bunun başlıca sebepleri şunlardı:

1. Sürücü yüzünün gizliliği ve hukuki sorunlar

-Önden çekim, sürücünün yüzünü net biçimde gösterdiği için “özel hayatın ihlali” ve veri koruma konularında dava riskleri doğurdu.

-İngiltere’de o dönemde Data Protection Act ve insan hakları temelli itirazlar gündeme gelmişti.

2. Sürücü göz sağlığı ve güvenlik endişesi

-Önden çekim yapan flaşlar gece veya düşük ışıkta doğrudan sürücünün gözüne patlıyordu.

-Bu durum, kısa süreli körleşme yaratarak kazaya sebep olma riski taşıyordu.

-Bazı vakalarda sürücüler “flaş yüzünden kaza yaptım” iddiasıyla tazminat davası açtı.

3. Plaka konumu farkı

-İngiltere’de araçların ön ve arka plakaları farklı renkte (önü beyaz, arkası sarı) ve reflektif özellikte olduğundan, arkadaki sarı plaka kameralar için daha net okunuyordu.

-Özellikle yağmurlu veya sisli havalarda arka plakadan alınan görüntüler daha az hatalıydı.

4. Motorlu bisikletliler ve önden plaka zorunluluğu olmaması

-İngiltere’de motosikletlerde ön plaka bulunmaz. Önden çekim yapıldığında motosikletlerin tespiti mümkün olmuyordu, arkadan çekim bu açığı kapattı.

Yukarıdaki hususların bizim ülkemizde de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum...

(Halil Tunç)

Yahu! Milli yüzücülerimiz İstanbul’dan rekorlarla dönmüş, yüzme tarihimizi yeniden yazıyorlar diye gururlanıp tüm medyaya düşen haberlerini keyifle paylaşmaya hazırlanırken tak elektrikler gitti! Üstelik elektrik kesintileri artık son bulacak sözleri havada uçuşurken! Bu beceriksizlik, basiretsizlik, öngörüsüzlük, liyakatsizlik artık gerçekten canımıza tak etti! Yahu bu çocuklar bu seviyede başarılar elde edip biz önlerini açmak için daha şevkle çalışacağız diye heveslenirken reva mı bu! Me günah işledik de sizin gibi idarecilere maruz

kaldık!!! Yahu artık gerçekten sabrın sınırlarını zorlarsınız! Sövmemek için kendimi zor tutarım ama artık YETER!!!!

(Mustafa Abitoğlu)