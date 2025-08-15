Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla Değirmenlik’te “Yeni Bir Yaşam Alanı Doğuyor”…



Ülkemiz için bir ‘ilk’ olma özelliği taşıyan “Yaşam Park Projesi”nin temel atma töreni, 13 Ağustos 2025, Çarşamba günü geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Tören, saat 19.30’da Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetimi ile halk katıldı.

Tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin sunumunda gerçekleşen törende, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi Halk Dansları Büyük Grubu gösteri sundu, Yaşam Park’ın tanıtım videosu izlendikten sonra konuşmalar yapıldı.

Yaşam Park hakkında

Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak eğlence, kültür, spor ve dinlenme alanı olarak planlanan Yaşam Park içerisinde Sahne Başpınar Amfi Tiyatro, sosyal merkez (restoran), Yusuf Orhan Günay Düğün Alanı, Taş Değirmen binası, fitnes alanı, Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nin içerisinde sentetik çim halı saha, padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletler bulunacak.

Erhürman: Bu mutluluğu, gururu göğsümüzü gere gere paylaşmamız gerekiyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir medeniyet, uygarlık projesi gibi olan Yaşam Park’ın her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş çok amaçlı bir tesis olduğunu söyledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Yaşam Park’ı öz kaynaklarıyla yaptığına dikkat çeken Erhürman, bunun büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Erhürman, niyet edilirse, el ele dayanışma içinde çalışılırsa neler yapılabileceğinin bu projede görüldüğünün altını çizerek “Bu mutluluğu, gururu göğsümüzü gere gere paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Erhürman, “Hepimizin ortak hedefi, bu ülkenin bu halkın yeniden kendiyle gurur duymasını sağlamak. Ve hepimiz çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir ülkeyi devretmekle, bırakmakla yükümlüyüz. Bu çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuzdur. Bu akşam bu borcun çok önemli bir taksiti de eda ediliyor” dedi.

Şampiyon Meleklerin adının yaşatılması için spor tesisine adlarının verilmiş olmasının önemine de değinen Erhürman, Şampiyon Meleklerimizi andı, bir kez daha onların anıları önünde saygıyla ve derin sevgiyle, özlemle eğildiğini söyledi.

Erhürman, Yaşam Park Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti, kutladı. “Hep birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir ülkeyi el ele vererek bırakacağız, söz veriyoruz” vurgusu yaptı.

Karavezirler: Çevreye, insana ve geleceğe önemli bir yatırım yapıyoruz

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “İnanmak başarmanın yarısıdır dedik, belediye meclis üyelerimle birlikte bu kararın altına imza attık ve en büyük hayallerimizden biri olan Yaşam Park projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek söze başladı.

Yaşam Park’la çevreye, insana ve geleceğe önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Karavezirler, projenin ülkemiz için de bir “ilk” olacağını vurguladı. Karavezirler, 22 bin metrekare üzerine yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını, bu yatırımı da belediyenin öz kaynaklarıyla yapacaklarının altını çizdi.

Proje içerisindeki alanlarla ilgili detaylı bilgi veren Karavezirler, “Sahne Başpınar Amfitiyatro, 600 kişilik kapasitesiyle kültürün, sanatın, sahne performanslarının yeni adresi olacak” dedi.

Karavezirler, buğdayın hasat edilmesinden una dönüştürülüp eve getirilmesine kadar olan süreci belgelendirecek Taş Değirmen binasının önemli bir kültürü yaşatacağını ifade ederek Yusuf Orhan Günay Düğün Alanı’nda çeşitli organizasyonların yapılabileceğini anlattı. Karavezirler, restoran ile kafenin de açık ve kapalı alanlarıyla halka hizmet vereceğini söyledi.

6 Şubat 2023 Adıyaman depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için projede yer alan spor tesisine “Şampiyon Melekler” adını verdiklerini belirten Karavezirler, alanda sentetik çim halı saha, basketbol/voleybol sahası, 2 adet Padel Kort olacağını aktardı. Karavezirler, Şampiyon Meleklerimizin adının bölgede her daim yaşatılacağının da sözünü verdi.

Karavezirler, Yaşam Park’ın yürüyüş parkuru ve peysajıyla da muhteşem bir görüntüye sahip olacağını vurgulayarak projeye emek veren herkese teşekkür etti. Karavezirler, “Hizmet etmek sevmekle başlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız sürecek” dedi.

Akın: Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nden yükselecek sesle, meleklerimizin ismi yaşayacak

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen Yaşam Park’ın yalnızca sosyal bir alan değil, Şampiyon Meleklerimizi unutmayan bir defa abidesi olduğunu vurguladı.

Akın, Şampiyon Meleklerimizin adının sporun enerjisiyle, gençlerin neşesiyle, dostluğun, kardeşliğin sesiyle sonsuza dek yaşayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023 tarihinde usulsüzlüklerin, ahlaksızlıkların yarattığı katil bir yapıda evlatlarımızı, öğretmenlerimizi kaybettik. O günden beri tek bir sözümüz var. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte bu park, bu sözümüzün en somut adımlarından biridir. Yaşam Park içinde yer alacak Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nden yükselecek sesle, meleklerimizin ismi yaşayacak. Bu sahalarda oynayan her çocuk meleklerimizin hikayesini duyacak. Her adımda onların azmini, sevgisini hissedecek. Bizler aileleri olarak yemin ettik. Onların adlarını yaşatacağız”.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ne vefalı ve anlamlı duruşu için, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm çalışanlara ve halka teşekkür eden Akın, “Şampiyonlar ölmez. Onların adı her yerde” dedi.