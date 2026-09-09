Bağımsızlık Yolu (BY), devlet okullarına kayıt sırasında, velilerden binlerce lira istendiğini savunarak, kayıt dönemlerinde velilerden para talep edilmesinin önüne geçmenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu olduğunu ve okulların temel ihtiyaçlarının kamusal bütçeden karşılanması gerektiğini belirtti.

BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu okullarının, kayıt yaptırmak isteyen aileleri “kapasitemiz dolu” ve “bölgeniz değil” diyerek geri çevirdiği ileri sürüldü ; yetki ve sorumluluğun Eğitim Bakanlığı’nda olduğu belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “yetkiyi kullanıp sorumluluğu başkasına bıraktığı" iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapılan açıklamada, her çocuğa erişilebilir bir okul sağlanması, gerekli derslikler açılması, öğretmen ile personel istihdam edilmesi, okullara erişim ile ulaşım ihtiyaçlarının kamusal ve planlı olarak düzenlenmesi, özel okullara aktarılan teşviklerin kesilmesi ve bu kaynakların kamu okullarına aktarılması istendi.