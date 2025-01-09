KKTC’de Aralık 2024 sonu itibarıyla dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcamalarını gösteren “açlık sınırı” aylık 27 bin 567 TL’yi aştı.

Hesaplamalar açlık sınırının bir yıllık sürede ise 8 bin 899 TL arttığını gösteriyor. Aralık 2023’te 18 bin 668 TL olan açlık sınırı bir yılda %47.67 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında açlık sınırının artmayıp gerilediği dikkati çekti ancak, bu düşüş dahi, ailelerin sağlıklı gıdaya erişimde yaşadığı sorunları saklayamadı.

Hesaplamalar net 25 bin 180 TL’lik asgari ücretin, gıdaya ucu ucuna yettiğini gösteriyor. 2024 yılının tümünde “devletin verileriyle” saptanan açlık sınırı rakamları asgari ücreti aşmadı ancak, Aralık sonu itibarıyla asgari ücretin her 100 lirasının 78’inin gıdaya gittiği görüldü. Tek asgari ücretli bir aile gıda haricindeki tüm ihtiyaçları için 7 bin 613 TL ile yetinmek zorunda.

GIDAYA GÜNDE 919 TL

Veriler dört kişilik bir aile sadece sağlıklı beslenebilmek için günde en az 918,91 TL harcama yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. KTAMS’ın hesaplamasına göre yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 237 TL (aylık 7 bin 113); yetişkin bir erkek için günlük 248 TL (aylık 7 bin 434); 15-19 yaş çocuk için günlük 261 TL (aylık 7 bin 830); 4-6 yaş çocuk için günlük 173 TL (aylık 5 bin 190) oldu.