Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlığı’nın 5 milyar 430 milyon 161 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Saat 13.00'te Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle başlayan Meclis Genel Kurulu, 12 saatlik mesainin ardından saat 01.00 civarında tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bakanlığın bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Toplu iş sözleşmesinin kullanılmaz hale gelmesinin izahının Bakanlık tarafından yapılacağını duymak istediğini dile getiren Solyalı, bu konuda hazırlanan tasarıyı eleştirdi. Solyalı, toplu iş sözleşme hakkının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vererek, “Siz kime müdahale etme peşindesiniz? Nereye varmayı ve hangi kurumu hedeflediğinizi ortaya koyun. Bu doğru bir usul değil. Komiteden geri çekin” dedi.

Solyalı, Anayasa'nın ilgili maddesine açıkça aykırı olan bu düzenlemenin hemen geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Zor koşullarda çalışanlar ve işverenlerin "asgari ücret belirleniyor korkusu” içinde yaşamaya başladığını dile getiren Solyalı, küçük ve orta işletmelerin tedirgin olduğunu kaydetti.

Ülkede çocuk izlem merkezi yasasının sonuç alıcı şekilde geçmesi gerektiğini dile getiren Solyalı, bu yıl cezaevinde 25 yaş altında 221 kişinin olduğunu söyleyerek, çocukların suça teşvik edildiğini kaydetti.

Solyalı, çocuk yaşını 18’e çekilmesi gerektiğini belirterek, çocuklara devlet tarafından sahip çıkıldığı hissinin verilerek bu düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.