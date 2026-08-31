Dün yaşanan gemi kazasına ilişkin, Girne Kaza Mahkemesi’nde saat 11.30’da başlayan duruşmada Yargıç Hazal Hacımulla 9 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk kararı verdi.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın mahkemeye getirilmesini emrettiği 16 kişiden 14’ü mahkemeye çıkarıldı.

Sabahki duruşmaya da getirilen kaptan, 7 mürettebat ve 1 şirket yetkilisinden oluşan 9 kişinin yanısıra, aralarında şirket hissedarları ve Liman müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi de saat 11.30’da başlayan duruşmaya getirildi.

Yargıç Hazal Hacımulla, kaptan, 7 mürettebat ve 1 şirket yetkilisinden oluşan 9 kişi hakkında 3’er gün tutukluluk kararı verdi. Yargıç Hacımulla, duruşmaya getirilen diğer 5 kişi hakkında da derhal tahkikat başlatılması emrini verdi.