Erhürman’dan kitap tepkisi

CTP Genel Başkanı Erhürman, değiştirilip, güncellenen ve güncellendiği günden itibaren kamuoyunda çok tartışılan 5. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı hakkında eleştirilerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 5. sınıf sosyal bilgiler kitabı inceleyerek değerlendirmelerde bulunarak, “Geleceğimize yalan yanlış yön vermeye çalışanlar, bunu asla başaramayacaklar!” dedi.

Tufan Erhürman da konu ile ilgili olarak 5. sınıf sosyal bilgiler kitabı içerisindeki birkaç incelemesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kitabın 46. sayfasını eleştiren Erhürman, kitap içerisindeki yazım yanlışlarından bahsederek, “Keşke tek hata bundan ibaret olsa” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın tam paylaşımı şu şekilde:

"5. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı. Sayfa 46... Görsel 2.28'in altında "Geleneksel" sözcüğü "Gelenesel" olarak yazılmış! Keşke hata bundan ibaret olsa! "Geleneksel Kuzey Kıbrıs kıyafeti" ile "Geleneksel Güney Kıbrıs kıyafeti" diye bir ayrım var. Dikkatinizi çekerim! O da yanlış olurdu ama "Kıbrıslı Türk" ve "Kıbrıslı Rum" kıyafeti ayrımı da değil! Bu kıyafetler 1974'ten sonra kullanılmaya başlanmadı herhalde! 1974'ten önce kıyafetlerde kuzey-Güney Kıbrıs diye bir ayrım mı var? Yani şu anda güneyde olan Baf'taki Kıbrıslı Türkler "görsel 2.29"daki kıyafeti, şu anda kuzeyde olan Girne'deki Kıbrıslı Türkler "görsel 2.28"deki kıyafeti mi giyiyordu? Bu kitapları güncelleyenlerin Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgileri bundan mı ibaret? Kıbrıs'taki geleneksel kıyafetlerle ilgili tuğla gibi kitaplar yazdı insanlarımız. Hadi kuzeyi-güneyi bilmiyorsunuz, bu kitaplara bir bakmak da mı yok? Çocuklarımıza saçma sapan, yalan yanlış, gerçekler ve olgularla bağdaşmayan bilgilerle, tarih bilincini bir yana bırakın, bu memleketin tarihi ile ilgili bildiklerini bile karmakarışık hale getirecek şeyler mi öğretmek istiyorsunuz? Bu yalnızca bir örnek! Hani "geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremezdi ya! Her kimse geleceğimize bu yalan yanlış yönü vermeye çalışanlar, bunu asla başaramayacaklarını bilsinler!"

