"CTP hükümetinin büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP hükümetinin büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olacağını” vurgulayarak, “Ülkeyi yeniden Kıbrıs yapacağız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan CTP Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda konuştu.

Erhürman, konuşmasında, CTP hükümetinde vergilerin artırılmayacağını, “vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirileceğine” dikkat çekti. Yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili “sözümüz sözdür” diyen Erhürman, “Önümüzdeki seçimdeki sandık, hadlerini bildirme sandığıdır. CTP’nin iktidara gelme sandığıdır” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan kurultaya CTP üyelerinin yoğun katılım gösterdiği belirtildi.

Kurultayda oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar devam edecek.

“HALKI DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKME NOKTASINA GETİRDİLER”

CTP Lideri Erhürman, partililerin ayakta alkışladığı konuşmasında, içinden geçtiğimiz dönemde “her evde ve mutfakta yangın” olduğunu belirterek, “Pandeminin ve Türk Lirası’nın (TL) değer kaybetmesinin üzerine kötü yönetimin eklenmesiyle, halk dizlerinin üzerine çökme noktasına getirildi” dedi. Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, halkın gailesini çekmediğine işaret edrrek, “Siyaseti bu halka bir şey vereyim diye değil, bir şey olayım diye yapanlar artık gidecek. Bu memleketin gailesini çekenler iktidara gelecek” şeklinde konuştu.

“GÜLMEK, BİR HALK GÜLÜYORSA GÜLMEKTİR”

“Karşımızda bu halkı zerre önemsemeyen bir zihniyet var” diyen CTP lideri Erhürman, “Onun karşısında biz varız. Bu ülke için gecesini gündüzüne katanlar var. 1970’ten bu yana en ağır bedelleri ödemeyi göze alanlar var. Bunca yıldır yüzünde tebessüm olsa da gülmeyi kendine yakıştırmayan, çünkü gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir diyenler var” ifadelerinde bulundu.

Erhürman, “iki devletli egemen eşitliğe dayalı çözümün” tercümesinin “çözümsüzlük çözümdür” olduğunu anlattığı konuşmasında, “çözümün tek adresinin federal çözüm” olduğunu vurguladı.

“CTP BU HALKI ULUSLARARASI HUKUKLA BULUŞTURACAK”

“CTP’nin ülkeyi uluslararası hukukla buluşturacağını ve yeniden Kıbrıs yapacağını” söyleyen Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Yasası’na da değinerek şunları söyledi:

“Maraş problemini da TMK ile çözeceklermiş. 20 Temmuz’dan sonra bu ülkenin en büyük başarısı TMK’ymış. Bizi dünyayla buluşturan, öngörülebilirliği sağlayan komisyondur TMK. TMK kurulduysa bu memlekette, Mehmet Ali Talat’ın ve CTP’nin emeği vardır. Bu gerçekleri unutturmayacağız.”

“‘Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım’ zihniyetiyle ülkeyi yönetmeye çalıştıklarını” belirten Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde “savunma harcamalarının dahi gelmediğini” söyledi.

“CTP KÜLLİYE DEĞİL, OKUL, HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI YAPTI”

Erhürman, ülkenin 800 milyon TL iç borçlanmaya sokulduğunu ifade ederek, “Biz bu memlekette kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz. Dünyayla barışık, kendi kendini yöneten bir Kıbrıs Türk halkıdır istediğimiz” dedi. “CTP’nin külliye değil, okul, hastane ve sağlık ocağı yaptığına” işaret eden Erhürman, tüm bunların ülkenin kendi kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla yaptığını hatırlattı. CTP’nin 2018’deki iktidar döneminde, “Partizanca istihdam yapmadık. Halkımızın alım gücünü koruduk. Yerel giderlerde de artı verdik” diyen Erhürman, “UBP hükümetlerinin ise bunun tam tersine hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını” vurguladı.

“HALKIMIZI EZDİRTMEYECEĞİZ”

“Hayat pahalılığını ‘donduracağım’ dediler, ‘dondurtmadık’, halkımızı ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Bunlarda ne sorumluluk var ne ciddiyet var ne de ekonomiyle ilgili bilgisi var” diyen Erhürman, “Onlar bu halkın gailesini çekmeyenlerdir. Onlar umudun düşmanıdır. Burası (CTP) umudun adresidir” dedi.

Bugün her türlü giderin döviz üzerinden hesaplandığına dikkat çeken Erhürman, bu halkın gelirlerinin de stabil para birimi üzerinden hesaplanacağını dile getirdi. Erhürman, halkın alım gücünün her gün biraz daha düştüğüne işaret ederek, “Şimdi daha fazla vergi alacağım diyorlar çalışanlardan. Yağma yok. Bu halkı daha fazla yoksullaştırmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

“VERGİLENDİRİLMEMİŞ GELİRLER VERGİLENDİRİLECEK”

Erhürman, CTP iktidarında vergilerin arıtılmayacağına ve “vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirileceğini” söyleyerek, “Bu zihniyet, ne kadar kurumsal yapı varsa, hepsini bitirecek. Hedefleri budur” ifadelerinde bulundu.

“Bizim hükümetimizin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacak” diyen Erhürman, KIB-TEK’e kaç santral alındıysa hepsinin CTP döneminde alındığını söyleyerek, “Onların KIB-TEK’te bir tek dikili ağacı bile yok” dedi. Yeni vatandaşlık yasası da yapacaklarını ifade eden Erhürman, “Bu ülkenin nüfus politikasına da ihtiyacı vardır. Bunu da CTP yapacak. Biz gençlerimizin göç etmesini içimize sindirmeyiz” şeklinde konuştu.

“BU SANDIK, HADLERİNİ BİLDİRME SANDIĞIDIR”

“UBP zihniyetinin üreticiyi üretmekten vazgeçirecek noktaya getirdiğini” belirten Erhürman, “halkın artık uçurumun kenarına getirildiğini” de kaydetti. Erhürman, “Çocuklarımız eskiden göç edeceğim dediğinde ağlayan dedeler, nineler, şimdi ise git da gelme, benim çektiğimi sen de çekme demeye başladılar. Bunları yapmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“Tüm bu sıkıntıları yaşatmanın kimsenin haddi olmadığını” söyleyen Erhürman, “Önümüzdeki seçimlerdeki sandık, hadlerini bildirme sandığıdır. CTP’nin iktidara gelme sandığıdır” diye ekledi.