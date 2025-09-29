Türkiye’de Patronlar Dünyası adlı haber sitesi, İstanbul Havalimanı’nda hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle yakalama kararı bulunan merhum iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nur El Bedry Nadir’in gözaltına alındığını iddia etti ancak bu iddia Nur Nadir tarafından yalanlandı.

Nadir’in, sosyal medya paylaşımları üzerinden “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandığı iddia edildi.

İddialara göre, Nadir’in paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir de hedef alındı. Birol Nadir, bu süreçte hak iddiaları için hukuk yoluna başvurdu ve avukat aracılığıyla dava açtı.

Savcılık kaynaklarına göre, Nadir ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğu yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre, Nadir’in sosyal medya platformlarını yoğun şekilde kullandığı, bu paylaşımlar nedeniyle hakkında birçok şikâyet olduğu belirtildi

NUR NADİR’DEN SERT TEPKİ: “TUTUKLAMA İDDİALARI ASILSIZDIR”

Öte yandan son günlerde çeşitli basın organlarında çıkan “gözaltı” ve “tutuklama” haberlerine karşı sert bir açıklama yapan Neriman Nur Nadir, kamuoyunu bilgilendirdi.

Hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Nadir, şunları söyledi:

“Hakkımda çıkan haberlerin tamamı asılsızdır. Böyle haberlerin kimler tarafından yaptırıldığını da çok iyi biliyorum. Ben şu an İstanbul’daki kendi evimdeyim. Gerçek dışı haberlerle kimsenin algı yapmasına izin vermem.”

Bugün (27 Eylül 2025) bazı basın yayın organlarında, Nur Nadir’in İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak Nadir’in avukatı Refet Uzun, bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Av. Uzun’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Müvekkilim Neriman Nur Nadir’in hakkında gözaltı, tutuklama ya da herhangi bir adli işlem bulunmamaktadır.

Söz konusu haberler mesnetsiz, asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Bu yayınlar, müvekkilimin kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil etmektedir.

Gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki ve cezai başvuru haklarımız saklıdır.

Avukat Refet Uzun, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

“Müvekkilimin gerek ailesine, gerek iş ve sosyal çevresine zarar vermeyi amaçlayan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.”