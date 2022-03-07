YDÜ İletişim Araştırmaları Merkezi ve İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, 8 Mart’ta başlıyor. Dört gün sürecek olan sempozyumda, dünyaca ünlü sanatçı ve akademisyenler yer alacak



Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ve İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen dünyanın değişik ülkelerinden 20’ye yakın üniversitenin iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8 Mart’ta başlıyor. Dünyadan 40 üniversitenin katılımı ile gerçekleşecek sempozyum, dört gün sürecek.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından da desteklenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

YILIN TEMASI: “YENİ”

Ana teması “YENİ” olarak belirlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, yeni kavramını sinema ekseninde bilimsel ve sanatsal tartışmaya açmayı hedefliyor. Sosyal bilimlerin tüm alanlarından araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve sanatçıların katılımına açık olan sempozyuma katılım ücretsiz olacak. Gerekli koşulları karşılayan ve eserlerini yayınlatmak isteyen akademisyenler için de ücretsiz yayın imkanı sağlayacak. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan’dan 20 üniversitenin destek verdiği 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu’na dünyadan 40 üniversiteden akademisyen ve sanatçı katılacak.

8-11 Mart 2022 tarihleri arasında dört gün sürecek olan 2. Uluslararası Sinema Sempozyumunun ilk gününde davetli konuşmacı olarak konuşacak olan dünyaca ünlü Polonyalı akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Mariusz Grzegorzek "Sinema: Yeni, Yeni Nedir?" adlı bir konuşma yapacak. Film, tiyatro ve televizyon yönetmeni, sanat yönetmeni, senarist, grafik sanatçısı, yapımcı ve akademisyen olarak pek çok alanda önemli bir tecrübeye sahip olan Prof. Dr. Mariusz Grzegorzek’in konuşmasının ardından sempozyumun ilk gününde üç oturumda 10 bildiri sunulacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise davetli konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, "Yine, Yeni, Yeniden Sinemamızda Sansürün Tarihi" adlı konuşmasıyla sansür konusunu ele alacak. Prof. Dr. S. Öztürk’ün konuşmasının ardından dört oturumda 14 bildiri sunumu gerçekleştirilecek.

Moskova Film Okulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Addis Gadzhiev’in davetli konuşmacı olarak “Sinematografi ve Ekranın Etkileyici Araçları” konuşmasını yapacağı sempozyumun üçüncü gününde ise bir diğer davetli konuşmacı olan Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap ise “Animasyon Filmlerde Özgünlük ve Yaratıcılık: Stüdyo Ghibli Örneği” konuşmasını yapacak. Konuşmaların ardından sempozyumun üçüncü gününde ise üç oturumda 10 bildiri sunulacak.

Sempozyumun son gününde ise aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’de Öğretim Görevlisi de olan Kuzey Kıbrıslı ünlü yönetmen Derviş Zaim, davetli konuşmacı olarak "Sensiz Yaşayamam Üzerine Bir Yorum Denemesi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu dördüncü gününde 3 oturumda sunulacak 11 bildiri ile tamamlanmış olacak.

Böylece dört gün sürecek sempozyumda toplamda 13 oturumda 45 bildiri sunulmuş olacak. 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen Dijital Fotoğraf ve Kısa Film Seçkilerinde yer almaya hak kazanan eserler de sempozyumun ardından düzenlenecek gala ile sanatseverlerle buluşturulacak.

