KKTC’deki eski Kıbrıs Rum arazileri üzerine inşaat yapma ve Rumlara ait taşınmaz malların Kıbrıs’ın kuzey kesiminde geniş çapta usulsüz biçimde kullanımı iddialarıyla Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 500 gündür tutuklu şekilde yargılanan 74 yaşındaki Simon Aykut, dünkü davasında beklenmedik bir adım attı.

İsrailli emlak yatırımcısı Simon Aykut, kuzeydeki Rum mülkleri üzerinde geliştirdiği ve sattığı 43 milyon Euro değerindeki gayrimenkullerle ilgili suçlamalardan, toplam 242 suçtan 40’ını kabul etti; geri kalan 202 suçlama ise geri çekildi. Aykut, kalan 202 suçlamadan beraat etti.

“Kathimerini” ve diğer bazı haber siteleri, Simon Aykut'un dün çıkarıldığı mahkemede beklenmedik bir gelişme yaşandığını, Aykut’un kendisine yöneltilen bazı suçlamaları kabul ettiğini yazdı.

“Kathimerini” haber sitesi, Aykut’un kendisine yöneltilen ve KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımıyla ilişkili 40 suçlamayı kabul ettiğini, bunun akabinde kendisine yöneltilen diğer suçlamaların ise düşürüleceğini belirterek, böylelikle davanın karara bağlanmasının önünün açıldığını vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ı mahkemede temsil eden avukat Andreas Aristidis’in duruşmada yaptığı konuşmada, kabul edilen 40 suçlamayı tek tek izah ettiği ve diğer suçlamaların ise düşürüldüğünü doğruladığı belirtildi.

Aykut’un avukatı Maria Neophytou, duruşmada söz alarak, davanın artık devam etmeyeceğini, müvekkili ile savcılık arasında anlaşma sağlandığını ve bazı suçlamaların geri çekileceğini duyurdu.

Savcılığı temsilen duruşmaya katılan Vasilis Bissas da söz konusu gelişmeleri doğruladı. Mahkemede yapılan anlaşma sonucunda Aykut, “dolandırıcılık amaçlı gayrimenkul işlemleri” (60 suç), çalıntı arazi bulundurma (60 suç), kara para aklama (62 suç) ve suç işlemek amacıyla komplo (60 suç) başlıklarındaki suçlamalardan 40’ını kabul etti.

Haberde, mahkemenin ceza kararını 24 Ekim saat 11.00’de açıklayacağı, Aykut’un tutukluluğunun ise o tarihe kadar devam edeceği vurgulandı.

Suçlamalar, Kıbrıs Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre en fazla yedi yıl hapis cezası öngören suçlar arasında yer alıyor. Mahkeme, Haziran 2024’ten beri tutuklu bulunan Aykut’un bu durumunu ceza süresine eklenerek karar alacak. Dava, kuzeyde bulunan Rum mallarıyla ilgili güney mahkemelerinde alınan ilk kritik karar açısından emsal olarak görülüyor.

Geçtiğimiz ayın başında Aykut’un oğlu Yaacov Afik, babasının tutuklanmasının 500. gününü anmak için açıklama yapmış ve Güney Kıbrıs'ı babasına uygulanan muamele nedeniyle eleştirmişti. Afik, babasının durumunu kuzeyde tutuklanan beş Rum Kıbrıslı ile kıyaslayarak, “Yunan Rumlar için siyasi ve diplomatik kampanyalar yürütülürken, 75 yaşındaki kanser hastası babam Simon için sessizlik hâkim; babam güneyde 500 gündür hapiste” ifadelerini kullanmıştı.

Afik ayrıca, altı ay önce babasının davası için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu, ancak davanın hâlâ sonuçlanmadığını belirtti.