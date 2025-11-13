Birlikten yapılan açıklamada, KKTC’nin aktif bir deprem kuşağında bulunduğu ve afet risklerinin her geçen yıl arttığı hatırlatılarak, vatandaşların ekonomik güvenceye kavuşması için zorunlu sigorta sisteminin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetiminin KKTC’ye gelerek saha ziyaretleri yaptığı ve teknik, aktüeryal ile operasyonel tüm desteği vereceklerini resmi olarak beyan ettiği de ifade edildi.

Sigorta sektörünün gerekli altyapı, reasürans bağlantıları ve kapasiteye sahip olduğu, bu nedenle programın kurulması için hiçbir teknik engel bulunmadığı da kaydedilen açıklamada, siyasi iradenin bugüne kadar adım atmamasının ülkenin afetlere karşı kırılganlığını artırdığı ve vatandaşları büyük ekonomik risk altında bıraktığı savunuldu.

Açıklamada, “Zorunlu Deprem ve Afet Sigortası hemen yürürlüğe girmelidir. Bu model bireyleri korur, kamu maliyesinin yükünü azaltır, ekonomik sürekliliği sağlar ve afet sonrası yaşanacak krizi önler.” ifadelerine yer verdi.