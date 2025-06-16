Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunda, bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre yarın hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı ve az bulutlu, çarşamba açık ve az bulutlu, perşembe ve cuma açık, cumartesi ve pazar açık az bulutlu sabah saatleri sisli, pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29 – 32 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.