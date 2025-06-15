Adını Gençlik Gücü takımındaki başarılı performansıyla duyuran savunma ve kanat oyuncusu Sezgin Dağ, yeni sezonda gelebilecek teklifleri değerlendirmek istediğini belirtti. Bonservisi Gençlik Gücü'nde bulunan Sezgin, geçtiğimiz sezon ilk devre Ortaköy'de forma giymişti. İkinci devrede ise Lapta'ya kiralık transfer olan Sezgin, takımının başarısında pay sahibi performansıyla dikkat çekmişti.