Süper Lige yükselen Yeni Boğaziçi formasıyla attığı gollerle adından çok söz ettiren İbrahim Kunur, yeni sezonda da KKTC'de oynamak istediğini söyledi.

Gelecek tekliflere açık olduğunu, değerlendirmek istediğini kaydeden Kunur, ülkeye adapte olduğunu belirtti. Üç sezondur ülkede futbol oynayan İbrahim Kunur ilk olarak Vadili forması giymişti. Sonrasında Ozanköy'de oynayan Kunur, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e terfi eden Yeni Boğaziçi'nde 15 gole imza attı ve takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.