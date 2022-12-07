Bilet fiyatları yolu değiştirdi

2022’nin 10 aylık döneminde İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in yüzde 78’i adaya Güney Kıbrıs’tan geldi





Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Britanya (Birleşik Krallık) pasaportlu Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’a gelmek için Larnaka ve Baf havaalanları kullanma sayıları her geçen gün daha da artıyor. 2022’nin Ocak-Ekim döneminde İngiltere’de yaşayan 43 bin 766 Kıbrıslı Türk KKTC’ye gelirken, hava ve deniz yoluyla yapılan girişlerin Güney havaalanları üzerinden gelip kara kapılarından yapılan girişlerin çok altında kaldığı saptandı.

2022’nin 10 aylık döneminde rakamlar düşük seviyede kalırken, yine de fark çok belirgin hale geldi. Bu yıl KKTC Havaalanı üzerinden KKTC’ye ulaşan UK pasaportlu Kıbrıslı Türk sayısı 9 bin 907 kişi olurken, Güney’den gelip kara kapılarını kullanarak Kuzey’e geçenlerin sayısı 33 bin 859 kişi düzeyinde kayıtlara geçti. Bu rakamlar gelenlerin %22,64’ünün Kuzey’i, %77,36’sının ise Güney’i tercih ettiğini gösteriyor.

ULAŞTIRMA MALİYETİ %117 ARTTI

İngiltere’de yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk, milli havayolu KTHY’nin batırılmasının ardından astronomik fiyatlı uçak biletleri ile karşılaşınca yönünü Güney Kıbrıs’a çevirmişti. İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre “ulaştırma” hizmetleri bir yılda %117 oranında artarken, bunun uçak biletlerine yansıma oranı da en düşük %77 oranında saptandı.

Verilere göre, 2018 yılında 49 bin 146 Britanya pasaportlu Kıbrıslı Türk kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçerken, 2019’da bu rakam 59 bin 760 kişiye çıktı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de Güney’den gelenler 12 bin 396, 2021’de de 16 bin 961’e kadar geriledi. Ancak, 2022’de yeniden ciddi yaklaşık 34 bin gibi ciddi bir rakama ulaştı.

