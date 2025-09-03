Lefkoşa ve eğitim camiası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa bölgesinin sevilen simalarından emekli öğretmen Huriye Kaya bugün vefat etti.

Doktor Emine Kamiloğlu’nun annesi olan Kaya’nın bir süreden beridir yakalandığı hastalığa verdiği mücadeleyi kaybederek vefat etmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.