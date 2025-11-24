Gazimağusa sevilen sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eğitim alanında uzun yıllar öğretmenlik ve birçok okulda müdür olarak görev yapan Gazimağusa’nın sevilen siması İsmail Halit Gündost bugün vefat etti.

2004 – 2009 yılları arasında Gazimağusa Kaymakamı olarak da görev yapan Gündost’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.